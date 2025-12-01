Essentialité par Olivier Picque Galerie François Mitterand Dijon
Essentialité par Olivier Picque Galerie François Mitterand Dijon lundi 22 décembre 2025.
Essentialité par Olivier Picque
Galerie François Mitterand 17 Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 09:00:00
fin : 2026-01-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Le coeur de la Bourgogne, le Morvan, à l’honneur au Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté à travers cette exposition présenté par Olivier Picque:
Photographies poétiques
– Mère invisible et pourtant si présente, comme un écrin sous le voile de l’âme,
tu enveloppes de ta délicate nature notre esprit Essentialité – .
Galerie François Mitterand 17 Boulevard de la Trémouille Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Essentialité par Olivié Pique
L’événement Essentialité par Olivier Picque Dijon a été mis à jour le 2025-12-16 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès