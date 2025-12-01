Essentialité par Olivier Picque Galerie François Mitterand Dijon

Essentialité par Olivier Picque

Galerie François Mitterand 17 Boulevard de la Trémouille Dijon Côte-d'Or

Début : 2025-12-22

fin : 2026-01-22

2025-12-22

Le coeur de la Bourgogne, le Morvan, à l’honneur au Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté à travers cette exposition présenté par Olivier Picque:

Photographies poétiques

– Mère invisible et pourtant si présente, comme un écrin sous le voile de l’âme,

tu enveloppes de ta délicate nature notre esprit Essentialité – .

Essentialité par Olivié Pique

