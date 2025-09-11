Essentiel & Domicile vous ouvre ses portes ! Agence RENNES EST Chantepie

Essentiel & Domicile, spécialisée dans le Service A la Personne, vous accueille pour vous présenter ses postes à pourvoir ! N’hésitez pas à franchir la porte de l’agence pour trouver peut être votre futur job : ASSISTANT/E DE VIE ou AIDE DE MENAGE ! Avec ou sans formation, nous étudierons votre profil. Essentiel & Domicile s’engage à accompagner chaque client avec bienveillance et professionnalisme. Plus qu’un simple réseau de services à la personne, nous avons à coeur de créer une relation de confiance et de proximité, en communiquant l’humain au centre de nos préoccupations. Que ce soit pour l’entretien du domicile, la garde d’enfants, le jardinage ou l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, nous veillons à offrir des prestations de qualité, portées par des équipes investies et valorisées. Nos intervenants sont notre force, et nous mettons tout en oeuvre pour qu’ils exercent leur métier avec épanouissement et reconnaissance.

Venez nous rencontrer entre 10h et 12h30 avec votre CV !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-11T12:30:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine