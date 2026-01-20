ESSKALIBUR Les Saulnières Le Mans

ESSKALIBUR

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Retrouvez Esskalibur en concert aux Saulnières pour un show explosif mêlant rock endiablé et sonorités celtiques. Avec ses six musiciens, le groupe vous embarque dans un tourbillon festif et authentique, entre guitares rock, violon, bombarde et batterie. Mélodies entêtantes, énergie brute et ambiance chaleureuse un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fans de rock celtique !

La fusion de deux univers Krêposuk et Esska(libur), réunis pour faire renaître sur scène leurs morceaux cultes dans une nouvelle formule live puissante et festive.

Avec une énergie débordante et des mélodies entêtantes, le groupe vous entraîne dans un tourbillon de rock celtique (très) festif, porté par la passion de six musiciens réunis autour d’un projet commun. .

