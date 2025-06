Open talk, défilé et networking 100% Mode et féminin – Ess’pace Paris 28 juin 2025

Begin. Business, première plateforme dédiée aux femmes qui entreprenneures dans la mode en France, organise la première édition de EN MODE CLUB.

Un événement pensé comme un espace de rencontre et de connexion pour toutes celles qui souhaitent apprendre, entreprendre et évoluer dans le secteur de la mode.

AU PROGRAMME :

Open Talk avec des intervenantes du secteur qui partageront leur expérience, leur vision du secteur et des conseils concrets :

Marine Bernier : Influenceuse mode, lifetyle et fondatrice @arvolabel

Emilie Paüs : Coach en image & Styliste personnelle fondatrice @wearefamous_paris

Thissyna Vigoureux : Fondatrice Begin. Business

Nawal Belmokhtar : Influence mode

Défilé de jeunes créatrices françaises : une mise en lumière de marques émergentes, innovantes et portées par des femmes.

Moment de convivialité. Pour clôturer l’événement en beauté, autour d’un moment festif et convivial.

EN MODE CLUB, c’est un rendez-vous d’échange, de sororité et d’inspiration, qui vise à favoriser l’insertion, l’empowerment et la professionnalisation dans un cadre inclusif, bienveillant et créatif.

Événement gratuit – inscription obligatoire.

Le samedi 28 juin 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

100% gratuit, inscription obligatoire

Public jeunes et adultes.

Ess’pace 15 Rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris 75013 Paris

https://my.weezevent.com/en-mode-club contact@begin-business.com

