Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ? Lou Cafetoun Curnier

Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ?
Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier Drôme
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Monologue Est-ce que répandre le bleu c’est faire la mer ?
réalisé par Marcel Moratal-Sanchez
Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr
English :
Monologue: Is spreading the blue the same as making the sea?
directed by Marcel Moratal-Sanchez
