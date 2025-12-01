Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ? Lou Cafetoun Curnier

Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ?

Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Monologue Est-ce que répandre le bleu c’est faire la mer ?

réalisé par Marcel Moratal-Sanchez

.

Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32 moratal.marcel@orange.fr

English :

Monologue: Is spreading the blue the same as making the sea?

directed by Marcel Moratal-Sanchez

