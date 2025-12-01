Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ? Lou Cafetoun Curnier

Est-ce que répandre du bleu c’est faire la mer ?

Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier Drôme

Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14

Monologue Est-ce que répandre le bleu c’est faire la mer ?
réalisé par Marcel Moratal-Sanchez
Lou Cafetoun 10 place de la mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 69 32  moratal.marcel@orange.fr

Monologue: Is spreading the blue the same as making the sea?
directed by Marcel Moratal-Sanchez

