« Est-ce qu’une pomme, ça bouge » – Galerie Parallax Aix-en-Provence, 4 juillet 2025 07:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

« Est-ce qu’une pomme, ça bouge » Du 04/07 au 23/08/2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. Galerie Parallax 3 rue des Epinaux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-07-04

L’exposition explore la notion de permanence et d’essence dans l’art. Cezanne, en demandant à ses modèles de poser « comme une pomme », cherchait à figer une image intemporelle, à capturer la nature profonde des choses plutôt que leur apparence fugace.

En reprenant cette idée, les photographes contemporains interrogent la perception, le temps et la mémoire.



Paul Cezanne de Denis Brihat, Jean-Pierre Sudre, Irène Jonas, Estelle Lagarde, Kati Dovellos, Alfons Alt, Pascal Bonneau, Jean Bernard, Anthony Morel, Muriel Bisraghi, Céline Dominiak, Bertrand Hugues…





Vernissage le 4 juillet à 18h. .

Galerie Parallax 3 rue des Epinaux

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 55 20 60 contact@galerieparallax.fr

English :

The exhibition explores the notion of permanence and essence in art. Cezanne, by asking his models to pose « like apples », sought to freeze a timeless image, to capture the profound nature of things rather than their fleeting appearance.

German :

Die Ausstellung untersucht den Begriff der Beständigkeit und des Wesens in der Kunst. Als Cezanne seine Modelle bat, « wie ein Apfel » zu posieren, versuchte er, ein zeitloses Bild einzufrieren, die tiefe Natur der Dinge einzufangen und nicht ihre flüchtige Erscheinung.

Italiano :

La mostra esplora la nozione di permanenza e di essenza nell’arte. Chiedendo ai suoi modelli di posare « come mele », Cezanne cercava di congelare un’immagine senza tempo, di catturare la natura profonda delle cose piuttosto che il loro aspetto fugace.

Espanol :

La exposición explora la noción de permanencia y esencia en el arte. Al pedir a sus modelos que posaran « como manzanas », Cezanne buscaba congelar una imagen intemporal, captar la naturaleza profunda de las cosas más que su apariencia fugaz.

L’événement « Est-ce qu’une pomme, ça bouge » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence