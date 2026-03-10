Est-il possible de concilier contraintes financières et préservation de notre environnement ? Champs libres – Auditorium Rennes Vendredi 27 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Entée libre, tous publics

Table ronde

Dans le cadre de _Nos futurs 2026_, **Simone**, **Margot** et **Gaïane** étudiantes et ambassadrices des transitions écologiques & sociales à l’Université de Rennes organisent une table ronde :

_**Est-il possible de concilier contraintes financières et préservation de notre environnement ?**_

Le secteur public est de plus en plus invité à diversifier ses financements… jusqu’à impliquer des entreprises dont les impacts environnementaux et éthiques sont controversés.

Avec :

* **Clara Léonard**, économiste et co-fondatrice de l’Institut Avant-garde,

* **Pierre Dardot**, philosophe,

* **Marie Pla**, membre du collectif Nos services publics.

L’événement sur le site des Champs libres : [https://www.leschampslibres.fr/au-programme/public-prive-et-l-ecologie-dans-tout-ca/39323](https://www.leschampslibres.fr/au-programme/public-prive-et-l-ecologie-dans-tout-ca/39323)

Nos futurs est un festival qui laisse l’initiative à la jeunesse : depuis 5 ans, à chaque printemps, des centaines de jeunes du territoire cherchent à inventer un futur désirable. Accompagnés par Les Champs Libres, le journal Le Monde et Sciences Po Rennes, ils invitent des personnalités inspirantes, repèrent des initiatives, imposent des sujets.

Festival Nos futurs : [https://www.leschampslibres.fr/au-programme/nos-futurs-2026](https://www.leschampslibres.fr/au-programme/nos-futurs-2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T16:00:00.000+01:00

Champs libres – Auditorium 10 cours des Alliés, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



