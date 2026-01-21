Estac Troyes RC Lens

Stade de l’Aube Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 21:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Plus d’informations à venir… .

Stade de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 70 87 01 billetterie@estac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Estac Troyes RC Lens Troyes a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne