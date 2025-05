Estampe Japonais – La Roche d’Hys Massingy-lès-Vitteaux, 1 juin 2025 07:00, Massingy-lès-Vitteaux.

Côte-d’Or

Estampe Japonais La Roche d’Hys Domaine des arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-09-03

Date(s) :

2025-06-01

Exposition proposée par le Centre International de Rencontres Culturelles

« A la louange des arbres » une célébration visuelle et poétique de l’esprit de la nature par l’artiste Naoko Matsubara.

Qu’est-ce que l’estampe japonaise ?

L’estampe japonaise est un art ancestral qui a émergé au Japon au cours du XVIIe siècle. À l’origine, il s’agissait de gravure sur bois d’origine bouddhiste. La toute première estampe imprimée au Japon a été réalisé par Koei en 1225 et s’intitule le Sutra du Lotus. Alliant élégance et simplicité, elle repose sur une technique de gravure sur bois et reproduction sur du papier à l’encre de Chine, permettant la reproduction de motifs à grande échelle. Les estampes japonaises se caractérisent par des compositions fines, des couleurs délicates et des thèmes variés, allant des paysages majestueux aux scènes de la vie quotidienne.

Cet art, profondément ancré dans la culture japonaise, reste un témoignage vivant de l’histoire et de la philosophie du pays. Le nom en japonais de l’estampe est ukiyo-e 浮世絵, signifiant littéralement des images du monde flottant. Il s’agit d’un nom aux des racines bouddhiques, et met notamment l’accent sur la seule chose certaine pour l’époque qui était l’impermanence des choses.

Naoka Matsubara

Née au Tokushima Japon en 1937, Noako Matsubara est un célèbre graveur canado-japonais. Ses œuvres font partie des collections de nombreux musées à travers le monde. Bien qu’elle ait vécu en dehors du Japon pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, Naoko Matsubara utilise des techniques et des matériaux de gravure traditionnels japonais pour créer

des gravures sur bois d’arbres, de paysages et d’artistes musicaux.

Elle a étudié à l’Université des arts de Kyoto et s’est rendue à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh grâce à une bourse Fulbright, où elle a obtenu sa maîtrise en beaux-arts en 1962.

En tant qu’étudiante, Matsubara a développé une méthode de création d’estampes en sculptant directement dans le bloc de bois sans esquisse préalable, et son utilisation expressive du ciseau est devenue une signature de son travail. En utilisant plusieurs bois ainsi que des peintures à base d’eau et d’huile, Matsubara est capable d’obtenir une variété d’effets visuels ; ses impressions sur papier washi japonais vont de simples impressions en noir et blanc à des images

polychromes réalisées avec plusieurs blocs.

L’exposition présente 28 gravures sur bois de son portfolio In Praise of Trees .

Chaque impression représente un seul arbre ou une qualité associée aux arbres, comme la

dureté, la force, la stabilité et la vitalité avec un poème correspondant.

Visites sur rdv. .

La Roche d’Hys Domaine des arts

Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 94 42 circ.concerts@gmail.com

English : Estampe Japonais

German : Estampe Japonais

Italiano :

Espanol :

L’événement Estampe Japonais Massingy-lès-Vitteaux a été mis à jour le 2025-05-13 par La Côte-d’Or J’adore