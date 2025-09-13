Estampes d’Ici et d’Ailleurs Rue Paul Courboulay Le Mans

Estampes d’Ici et d’Ailleurs

Rue Paul Courboulay Centre des Expositions Paul Courboulay Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-13

À l’occasion de cette 2ème édition, 32 artistes, confirmés ou émergents, présenteront le fruit de leur travail. Deux bouquinistes proposeront également une sélection d’ouvrages anciens et contemporains en lien avec la thématique de l’exposition.

Par ailleurs, deux artistes de renom, membres du jury de sélection, animeront des échanges autour de la gravure et de la calligraphie, ainsi que de la gravure et de la perspective, lors des nocturnes du vendredi soir. .

Rue Paul Courboulay Centre des Expositions Paul Courboulay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 44 11 43 lehangarapapiers@gmail.com

