Estampes du XXe siècle Collections de la Ville d’Abbeville Abbeville

Estampes du XXe siècle Collections de la Ville d’Abbeville

36 Rue des Capucins Abbeville Somme

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-04-14

En 1929 naît en France l’association de la Jeune gravure contemporaine .

Le Beffroi Musée Boucher de Perthes Manessier possède une importante collection d’estampes issues de ce groupement d’artistes, mais pas seulement… Matisse, Singier, Manessier et quelques autres grands noms complètent la liste des artistes, dont certains sont présentés pour la première fois.

Plus de détails à venir.

36 Rue des Capucins Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

In 1929, the Jeune gravure contemporaine association was founded in France.

Le Beffroi Musée Boucher de Perthes ? Manessier has an important collection of prints by this group of artists, but not only? Matisse, Singier, Manessier and many other great names complete the list of artists, some of whom are presented for the first time.

Further details to follow.

