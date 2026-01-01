Estelle Lagarde, Celine Alson et Chantal Nedjib : Les Conversations Photographiques La Roche Paris

Lors de cette soirée animée par Chantal Nedjib, Estelle Lagarde et Céline Alson feront dialoguer une sélection de leurs photographies et échangeront autour de la place qu’occupent les espaces et l’architecture dans leur inspiration.

Cette projection-rencontre, se tiendra en marge de l’exposition « Parties Communes » du Pavillon de l’Arsenal, dans le nouveau tiers-lieu géré par Plateau Urbain installé au sein de l’ancien hôpital La Rochefoucauld, à proximité de la place Denfert-Rochereau.

Cet événement est organisé par le collectif LES INTARISSABLES, qui œuvre à la promotion des pratiques contemporaines des femmes photographes.

Projection, rencontre et débat avec Estelle Lagarde et Celine Alson, photographes, modéré par Chantal Nedjib.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

La Roche 15 avenue du Général Leclerc 75014 Metro ligne 4 et 6, RER B Denfert Rochereau.Paris



