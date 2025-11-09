Estelle Perrault & Hugo Lippi en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris

Estelle Perrault & Hugo Lippi en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris dimanche 9 novembre 2025.

Lauréat du Prix Django Reinhardt en 2020, Hugo Lippi s’illustre depuis plus de vingt ans aux côtés des plus grands noms du jazz international, de Michel Legrand à Melody Gardot, en passant par Christian McBride ou encore David Lynch.

À travers ce duo complice, voix et guitare s’entrelacent dans un répertoire feutré, entre standards revisités, ballades intimes et clins d’œil à la tradition américaine. Un moment suspendu, tout en finesse et en émotion, porté par deux artistes au lyrisme affirmé.

Estelle Perrault : voix

Hugo Lippi : guitare

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, folk, compositions — La chanteuse franco-taïwanaise Estelle Perrault, récemment remarquée pour la sortie de son album “Promises”, croise ici son univers sensible et raffiné avec l’élégance intemporelle d’Hugo Lippi, figure majeure de la guitare jazz européenne.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

