Estelle Perrault & Noé Huchard en concert Cool jazz for quiet dreams 38Riv Jazz Club Paris dimanche 2 novembre 2025.

Ensemble, ils forment un duo complice, sensible et audacieux, qui explore un répertoire teinté de nostalgie : standards jazz intemporels, compositions originales et reprises réinventées de morceaux folk et R&B emblématiques de la culture américaine. Une traversée musicale intimiste, où le lyrisme rencontre la virtuosité.

Estelle Perrault : voix

Noe Huchard : piano

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nostalgia in Paris — À tout juste 20 ans, Noé Huchard s’impose déjà comme l’un des pianistes les plus prometteurs de la scène jazz parisienne. À ses côtés, la chanteuse franco-taïwanaise Estelle Perrault, récemment saluée pour la sortie de son nouvel album mêlant jazz et soul.

Le dimanche 02 novembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 02 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

