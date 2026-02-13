Estelle Revaz & Laudine Dard, Salle Grand-Salève, Veyrier

Estelle Revaz & Laudine Dard Jeudi 19 février, 20h00 Salle Grand-Salève

« Amor y Pasión » propose un duo original au cœur de l’inspiration hispanique. Le violoncelle, considéré comme l’instrument le plus proche de la voix humaine, profite ici des sons féériques de la harpe pour exprimer ses plus profondes émotions. Quelques compositeurs-stars illuminent ce programme haut en couleurs. En effet, qui n’est pas familier de l’Histoire du Tango de Piazzolla ou de la célèbre musique de film Por una Cabeza de Gardel ? Ces points d’ancrages mènent à la découverte de compositeurs moins connus mais tout aussi décoiffant comme Cassadó, Granados ou Ginastera.

Le programme « Amor y Pasión » fait ressortir les marqueurs principaux de la musique populaire hispanique, que ce soit grâce à un lyrisme exacerbé ou à des rythmes franchement marqués. Il permet aussi d’aller à la rencontre des différentes cultures sud-américaines. Tangos, histoires d’amour, légendes de gauchos… tout y est pour passer une soirée enflammée qui ne manquera pas d’emporter les cœurs.

Estelle Revaz : violoncelle

Laudine Dard : harpe

Plein 25.-

Réduit * 20.-

Jeune ** 15.-

*AVS, AI, chômage, étudiants

** Moins de 16 ans

Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/saison-printemps-2026-SU5S7Z3MMP »}]

