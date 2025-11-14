Estelle Tiyana & Friends / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30

En quintet pour cette soirée, Estelle propose un premier concert avec ses compositions issues de son précédent et nouvel album, et revisite les standards qui ont nourri son inspiration.

« Estelle Perrault, chanteuse franco-taïwanaise, charme par sa voix claire et expressive. Son nouvel album, « Promises », sorti en mai 2025, propose un jazz élégant et personnel, entre soul et R&B, qui met en lumière toute la richesse d’une interprétation unique. »

TELERAMA

Estelle Perrault / voix

Gianluca Figliola / guitare

Oscar Terruel / piano

Gabriel Pierre / contrebasse

Thomas Galliano / batterie

21h30

Estelle rend hommage aux voix féminines qui ont inspiré son parcours – de Carmen McRae à Carole King – avec la participation exceptionnelle du guitariste italien Gianluca Figliola.

Ensemble, ils invitent le public à un voyage empreint de poésie, d’émotion et de liberté. Chaque chanson devient une histoire à redécouvrir.

22h30

Jam session Jazz/NeoSoul, animée par Estelle Perrault Quintet.

Love For Sale, Moon Child, Good Vibrations

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

