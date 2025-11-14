Estelle Tiyana & Friends / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Estelle Tiyana & Friends / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris vendredi 14 novembre 2025.
19h30
En quintet pour cette soirée, Estelle propose un premier concert avec ses compositions issues de son précédent et nouvel album, et revisite les standards qui ont nourri son inspiration.
« Estelle Perrault, chanteuse franco-taïwanaise, charme par sa voix claire et expressive. Son nouvel album, « Promises », sorti en mai 2025, propose un jazz élégant et personnel, entre soul et R&B, qui met en lumière toute la richesse d’une interprétation unique. »
TELERAMA
Estelle Perrault / voix
Gianluca Figliola / guitare
Oscar Terruel / piano
Gabriel Pierre / contrebasse
Thomas Galliano / batterie
21h30
Estelle rend hommage aux voix féminines qui ont inspiré son parcours – de Carmen McRae à Carole King – avec la participation exceptionnelle du guitariste italien Gianluca Figliola.
Ensemble, ils invitent le public à un voyage empreint de poésie, d’émotion et de liberté. Chaque chanson devient une histoire à redécouvrir.
Estelle Perrault / voix
Gianluca Figliola / guitare
Oscar Terruel / piano
Gabriel Pierre / contrebasse
Thomas Galliano / batterie
22h30
Jam session Jazz/NeoSoul, animée par Estelle Perrault Quintet.
Love For Sale, Moon Child, Good Vibrations
Estelle Perrault / voix
Gianluca Figliola / guitare
Oscar Terruel / piano
Gabriel Pierre / contrebasse
Philippe Dal / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
La chanteuse Estelle Tiyana s’entoure de musiciens d’exception pour une soirée autour de ses compositions et des grands standards de jazz !
Le vendredi 14 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
