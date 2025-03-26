ESTHER ABRAMI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ESTHER ABRAMI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire lundi 19 janvier 2026.

ESTHER ABRAMI Début : 2026-01-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Le spectacle initialement prévu le 22/01/25 est reporté au 19/01/26.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 31/05/25.Esther Abrami se distingue non seulement en tant que violoniste talentueuse, mais aussi en tant que source d’inspiration pour les passionnés de musique. Elle étend son influence au-delà de la scène musicale, ayant un goût prononcé pour la mode et collaborant avec des marques de renom. Avec une communauté de plus d’un million sur les réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube), elle partage sa passion pour la musique, la mode et la vie d’artiste, captivant un large public.Diplômée du Royal College of Music de Londres et du Conservatoire Royal de Birmingham, où elle a bénéficié d’une bourse complète, Esther a été reconnue comme Rising Star par BBC Music Magazine. En 2019, elle est devenue la première musicienne classique à remporter le titre de « Superstar des médias sociaux » aux Global Awards et a été nommée partenaire créatif et artiste en résidence par l’English Symphony Orchestra. Son ascension fulgurante l’a menée à faire ses débuts au prestigieux Royal Albert Hall en 2022.Esther embrasse et repousse les frontières de la musique classique. Son œuvre, dont l’album éponyme ‘Esther Abrami’ et son EP ‘Her’, met en lumière les compositrices et les enjeux de parité de genre dans l’industrie musicale. Animatrice du podcast ‘Woman in Classical’, elle met aussi en lumière les talents féminins dans la musique classique.2023 a marqué un tournant dans sa carrière avec la sortie de son album « Cinéma » chez Sony Classical, acclamé par la critique et le public, et qui a lancé une tournée européenne. Esther Abrami est aujourd’hui une source d’inspiration, décrite par Le Figaro comme ouvrant « les portes du classique à toutes les générations ».

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69