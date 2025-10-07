Esther Abrami « Women » Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement

Mardi 7 octobre 2025 à partir de 20h30. Artplexe Canebière 125 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Le Festival Bouger les lignes aura à cœur de faire entendre les voix des femmes d’hier et d’aujourd’hui, d’ouvrir les regards, de mettre en valeur celles à qui l’on a trop souvent demandé de rester discrètes.

Le festival soutient Esther Abrami, violoniste virtuose se produira pour la première fois à Marseille en duo avec Marion André au piano à l’occasion de la tournée « Women » mettant en lumières les grandes femmes compositrices.









Elle se produit dans des lieux prestigieux mais cultive également son image sur les réseaux sociaux avec des centaines de milliers de followers, rendant la musique classique accessible aux plus jeunes tout en perpétuant l’héritage traditionnel.







Tout au long de sa carrière, Esther s’est engagée à rendre hommage aux compositrices, notamment avec son podcast Woman in classical où elle échange avec des musiciennes mettant en lumière l’apport des femmes dans la musique classique.







Avec son nouvel album Women elle poursuit sa mission et franchit une nouvelle étape majeure en brisant les barrières et redéfinir les standards du genre.







Esther Abrami sera également notre invitée lors de notre festival Les Fraternités Musicales, qui aura lieu du 21 au 25 octobre à Privas (07). .

English :

The Bouger les lignes Festival will be dedicated to making the voices of women, past and present, heard, to opening our eyes, to highlighting those who have too often been asked to remain discreet.

German :

Das Festival Bouger les lignes soll den Stimmen der Frauen von gestern und heute Gehör verschaffen, den Blick öffnen und diejenigen hervorheben, von denen man allzu oft verlangt hat, dass sie unauffällig bleiben.

Italiano :

Il Festival Bouger les lignes (Sposta le linee) si impegnerà a far sentire la voce delle donne, del passato e del presente, ad aprire il modo in cui guardiamo le cose, a mettere in evidenza quelle donne a cui troppo spesso è stato chiesto di mantenere un basso profilo.

Espanol :

El Festival Bouger les lignes (Mover las líneas) se comprometerá a hacer oír la voz de las mujeres, pasadas y presentes, a abrir la mirada, a poner de relieve a aquellas mujeres a las que demasiado a menudo se les ha pedido que pasen desapercibidas.

