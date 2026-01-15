ESTHER ET LE TRIO BASTILLE CHANSON POP-FOLK CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

ESTHER ET LE TRIO BASTILLE CHANSON POP-FOLK

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le Pot aux Roses accueille Esther et le trio Bastille en concert !

Esther et le trio Bastille chanson pop-folk !

Restauration sur place La voix chaude et ardente d’Esther amène le trio autour d’un répertoire de tubes des années 70 à nos jours. .

lepotauxroses31@gmail.com

English :

Le Pot aux Roses welcomes Esther and the Bastille trio in concert!

