Esther Espace Fayolle Guéret

Transformer ses souffrances en force de vie…

Esther Senot est une rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau. À quatre-vingt-quinze ans elle fait partie des

derniers témoins du génocide. Depuis plus de trente ans, elle raconte inlassablement son histoire aux jeunes générations. Elle met en garde. Pour que cela ne se reproduise plus jamais. Fruit d’une démarche artistique proposée par le Mémorial du camp de Rivesaltes et menée auprès d’Esther Senot, ce spectacle offre une approche sensible et profondément humaine de la mémoire du génocide.

À partir de 15 ans. .

