Esther Teillard Carnes Mucem Marseille 2e Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

2025-09-27 20:00:00

2025-09-27

Dans la même soirée au Mucem Le chant du merle humain, Samy Langeraert, et Carnes par Esther Teillard.

Esther Teillard est une jeune autrice, diplômée des Beaux-Arts de Cergy. Elle collabore régulièrement avec France Culture et ArtPress. Son premier roman, Carnes (éditions Pauvert, 2025), est une entrée bruyante dans la littérature française contemporaine.







En écho aux expositions Au fort les âmes sont, Mère, We, Sea et au film They Parlaient Idéale présentés respectivement au Mucem, au Centre de la Vieille Charité et au [mac] Musée d’art contemporain, actoral et l’artiste pluridisciplinaire Laure Prouvost ont conçu ensemble deux jours de rendez-vous au cœur du festival, le 26 et le 27 septembre. Au programme lectures, courts-métrages, performances et rencontres, pensés en résonance aux thèmes chers à Laure Prouvost et dans le prolongement des parcours d’exposition.









Acceptée aux Beaux-Arts de Cergy, la narratrice de Carnes quitte son Marseille natal pour le Nord-Est parisien. Un nouveau monde lui tend les bras, plus sororal, moins volcanique, où les débats sur l’inclusivité ont remplacé les sifflets misogynes. Mais où va se nicher la violence quand elle craint de dire son nom ? Cagoles, prostituées chinoises, étudiantes vénéneuses et muristes émotifs CARNES dresse un état des lieux brûlant de la vulgate féministe bourgeoise et de la manière dont la violence patriarcale subsiste derrière les postures de vertu.











Samy Langeraert









Tous les jours, dans son petit bureau, entouré de quelques objets fétiches, le merle humain médite, contemple, consigne par écrit les idées bizarres qui le traversent. Chaque page apporte son lot de nouvelles connaissances. Quelle est la bonne technique pour voir vraiment les choses ? Pourquoi la lumière mouille ? Comment gagner beaucoup d’argent ? Que fait la camionnette en double file ? Quand il n’est pas saisi de frénésie explicative, le merle humain prend du recul. Une fois, il y a longtemps, le merle est tombé amoureux. Qu’il se souvienne ou se recueille, le merle humain ne fait que chanter tout du long sans bruit. Non pas qu’il préfère le silence, mais c’est le propre de son chant que de rester feutré sur la page.







____







Samy Langeraert est né en 1985, à Paris. Il vit à Berlin. Il a publié son premier livre, Mon temps libre, en 2019. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the same evening at the Mucem: Le chant du merle humain, Samy Langeraert, and Carnes by Esther Teillard.

German :

Am selben Abend im Mucem: Le chant du merle humain, Samy Langeraert, und Carnes von Esther Teillard.

Italiano :

Nella stessa serata al Mucem: Le chant du merle humain, di Samy Langeraert, e Carnes di Esther Teillard.

Espanol :

Esa misma noche en el Mucem: Le chant du merle humain, Samy Langeraert, y Carnes de Esther Teillard.

