Estibeaux en fêtes Estibeaux

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-21

2025-07-18

Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 18 au 21 juillet !

Au programme: Remise des clés à la classe, , concerts, bals,clown, repas,retraite au flambeau,soirée bodéga,messe et course landaise.

Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 18au 21 juillet !

Vendredi

-20h remise des clés à la classe

-21h Concert de Mac Fly

-00h Soirée déguisée spéciale années 70 avec DJ Ax

Samedi:

-9h30 Petit déjeuner à la fourchette

-11h Clown Bigoudi

-12h apéritif au bar Lahaout

-21h: Repas populaire

-23h30: Retraite au flambeau

-00h soirée bodega avec Podium système D

Dimanche

-11h messe en musique

-12h apéritif concert animé par la Clique d’Estibeaux

-21h00: Course landaise de promotion de la Ganadéria Dargelos

Lundi

-12h apéritif au bar Lahaout

-19h repas moules frites

-00h Soirée bodega

Présence de structures gonflables tous les jours .

Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 75

English : Estibeaux en fêtes

Come and enjoy the festivities at Estibeaux from July 18 to 21!

On the program: Handover of keys to the class, concerts, dances, clowns, meals, torchlight procession, bodega evening, mass and Landes race.

German : Estibeaux en fêtes

Genießen Sie das Fest in Estibeaux vom 18. bis 21. Juli!

Auf dem Programm stehen: Schlüsselübergabe an die Klasse, Konzerte, Bälle, Clowns, Mahlzeiten, Fackelzug, Bodega-Abend, Messe und Landaise-Rennen.

Italiano :

Venite a godervi i festeggiamenti a Estibeaux dal 18 al 21 luglio!

In programma: consegna delle chiavi della classe, concerti, danze, clown, pasti, fiaccolata, serata della bodega, messa e gara delle Landes.

Espanol : Estibeaux en fêtes

¡Ven a disfrutar de las fiestas en Estibeaux del 18 al 21 de julio!

En el programa: Entrega de las llaves de la clase, conciertos, bailes, payasos, comidas, procesión de antorchas, velada de bodega, misa y carrera de las Landas.

