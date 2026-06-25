Estibeaux

Estibeaux en fêtes

Estibeaux Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-17

Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 18 au 21 juillet !

Au programme: Remise des clés à la classe, , concerts, bals,clown, repas,retraite au flambeau,soirée bodéga,messe et course landaise.

Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 17 au 20 juillet !

Vendredi

-19h30 remise des clés à la classe 2027 dans les arènes

-20h TORO BALL d’exception speaker Julien Lamorere ( Entrée 5€/ Gratuit -18 ans)

-23h Soirée bodéga

Samedi:

-9h30 Petit déjeuner à la fourchette

-11h Clown Bigoudi

-12h apéritif au bar Lahaout

– 19h Messe en musique

-21h: Repas populaire

-23h30: Retraite au flambeaux avec la clique d’Estibeaux

-00h soirée podium avec Podium système D

Dimanche

-11h Course landaise de promotion de la Ganadéria Dargelos

-12h apéritif concert animé par la Clique d’Estibeaux

– 13h Paëlla

-21h00: Diffusion en direct de la finale de la coupe du monde FIFA 2026

Lundi

-12h apéritif au bar Lahaout

-19h repas moules frites avec no limit band

-00h Soirée vide-fût

Présence de structures gonflables tous les jours .

Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 75

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English : Estibeaux en fêtes

Come and enjoy the festivities at Estibeaux from July 18 to 21!

On the program: Handover of keys to the class, concerts, dances, clowns, meals, torchlight procession, bodega evening, mass and Landes race.

L’événement Estibeaux en fêtes Estibeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans