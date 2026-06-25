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Estibeaux en fêtes Estibeaux

Estibeaux en fêtes Estibeaux

Estibeaux en fêtes Estibeaux vendredi 17 juillet 2026.

Ville
40290 Estibeaux
Département
Landes
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Tarif

Estibeaux

Estibeaux en fêtes

Estibeaux Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-17

Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 18 au 21 juillet !
Au programme: Remise des clés à la classe, , concerts, bals,clown, repas,retraite au flambeau,soirée bodéga,messe et course landaise.
Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 17 au 20 juillet !

Vendredi
-19h30 remise des clés à la classe 2027 dans les arènes
-20h TORO BALL d’exception speaker Julien Lamorere ( Entrée 5€/ Gratuit -18 ans)
-23h Soirée bodéga

Samedi:
-9h30 Petit déjeuner à la fourchette
-11h Clown Bigoudi
-12h apéritif au bar Lahaout
– 19h Messe en musique
-21h: Repas populaire
-23h30: Retraite au flambeaux avec la clique d’Estibeaux
-00h soirée podium avec Podium système D

Dimanche
-11h Course landaise de promotion de la Ganadéria Dargelos
-12h apéritif concert animé par la Clique d’Estibeaux
– 13h Paëlla
-21h00: Diffusion en direct de la finale de la coupe du monde FIFA 2026

Lundi
-12h apéritif au bar Lahaout
-19h repas moules frites avec no limit band
-00h Soirée vide-fût

Présence de structures gonflables tous les jours   .

Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 75 

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English : Estibeaux en fêtes

Come and enjoy the festivities at Estibeaux from July 18 to 21!
On the program: Handover of keys to the class, concerts, dances, clowns, meals, torchlight procession, bodega evening, mass and Landes race.

L’événement Estibeaux en fêtes Estibeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans