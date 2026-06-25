Estibeaux en fêtes Estibeaux
Estibeaux en fêtes Estibeaux vendredi 17 juillet 2026.
Estibeaux
Estibeaux en fêtes
Estibeaux Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-17
Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 18 au 21 juillet !
Au programme: Remise des clés à la classe, , concerts, bals,clown, repas,retraite au flambeau,soirée bodéga,messe et course landaise.
Venez profiter des fêtes d’Estibeaux du 17 au 20 juillet !
Vendredi
-19h30 remise des clés à la classe 2027 dans les arènes
-20h TORO BALL d’exception speaker Julien Lamorere ( Entrée 5€/ Gratuit -18 ans)
-23h Soirée bodéga
Samedi:
-9h30 Petit déjeuner à la fourchette
-11h Clown Bigoudi
-12h apéritif au bar Lahaout
– 19h Messe en musique
-21h: Repas populaire
-23h30: Retraite au flambeaux avec la clique d’Estibeaux
-00h soirée podium avec Podium système D
Dimanche
-11h Course landaise de promotion de la Ganadéria Dargelos
-12h apéritif concert animé par la Clique d’Estibeaux
– 13h Paëlla
-21h00: Diffusion en direct de la finale de la coupe du monde FIFA 2026
Lundi
-12h apéritif au bar Lahaout
-19h repas moules frites avec no limit band
-00h Soirée vide-fût
Présence de structures gonflables tous les jours .
Estibeaux 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Estibeaux en fêtes
Come and enjoy the festivities at Estibeaux from July 18 to 21!
On the program: Handover of keys to the class, concerts, dances, clowns, meals, torchlight procession, bodega evening, mass and Landes race.
L’événement Estibeaux en fêtes Estibeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans