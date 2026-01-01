Estimation gratuite de vos objets d’art Hôtel de France Valence
Estimation gratuite de vos objets d’art Hôtel de France Valence mardi 20 janvier 2026.
Estimation gratuite de vos objets d’art
Hôtel de France 16 boulevard Général de Gaulle Valence Drôme
Début : 2026-01-20 13:00:00
fin : 2026-01-20 18:00:00
Date(s) :
2026-01-20
La Maison Million, maison de ventes aux enchères française, se propose d’estimer vos objets d’art gratuitement.
N’hésitez plus, un trésor se cache peut-être chez vous !
Hôtel de France 16 boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 37 57 64 58
English :
Maison Million, a French auction house, offers to appraise your works of art free of charge.
Don’t hesitate, a treasure may be hiding in your home!
