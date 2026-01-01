Estimation gratuite de vos objets d’art Hôtel de France Valence

Estimation gratuite de vos objets d’art

Hôtel de France 16 boulevard Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 13:00:00

fin : 2026-01-20 18:00:00

Date(s) :

2026-01-20

La Maison Million, maison de ventes aux enchères française, se propose d’estimer vos objets d’art gratuitement.

N’hésitez plus, un trésor se cache peut-être chez vous !

.

Hôtel de France 16 boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 37 57 64 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Maison Million, a French auction house, offers to appraise your works of art free of charge.

Don’t hesitate, a treasure may be hiding in your home!

L’événement Estimation gratuite de vos objets d’art Valence a été mis à jour le 2026-01-09 par Valence Romans Tourisme