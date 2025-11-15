Estimations d’objets d’arts avec Patricia Casini-Vitalis Honfleur

Estimations d’objets d’arts avec Patricia Casini-Vitalis

Patricia Casini-Vitalis et sa fille Lorenza reviennent à Honfleur pour deux journées d’estimations gratuites samedi 15 et dimanche 16 novembre. L’ancienne experte de l’émission Affaire conclue réserve une belle suprise aux personnes qui viendront faire estimer leurs biens !

Une occasion en or de faire évaluer ses trésors… et peut-être de leur offrir une nouvelle vie aux enchères à Paris où elles exercent toute l’année.

Ces Sherlock Holmes de l’art aiment venir à la rencontre du public en région pour découvrir les trésors potentiels que les personnes ont dans leurs greniers afin de les estimer et potentiellement de les vendre aux enchères. Ceci par le biais de leurs réseaux et leurs plateformes de live dédiées aux ventes aux enchères drouot.com et interencheres.com qui totalisent plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois.

Cette fois nos deux fidèles commissaires-priseurs associées Patricia Casini-Vitalis et sa fille Lorenza reviennent avec des résultats de vente plein la tête et des remerciements plein le coeur. Comme toujours leur expérience Normande des 20/21/22 juin dernier s’est soldée par des records de ventes atteints le 3 octobre dernier à Drouot pour tous les bijoux et les sacs ! Hermès, Cartier, Chanel, Bulgari, Mauboussin, etc …confiés et vendus à L’Hotel Drouot à Paris, dont elles sont actionnaires.

Les chiffres en quelques exemples parlants

Un Bracelet manchette en or ciselé estimé 2000€ à été vendu 4400€

Un Bracelet Hermès en argent estimé 1300 € s’est vendu 5200€

Un médaillon acheté dans une vente aux enchères normande 2600€ et revendu par nos soins 4750€.

Mais surtout, à chacune de leurs sessions d’expertises gratuites à la chaumière et grâce à l’accueil de grande qualité de Marie Pier Boelen et de ses enfants elles ont suscité de la part des honflerais de la reconnaissance, des remerciements et des relations humaines réciproques incroyables car pour elles les relations humaines sont encore plus précieuses que le plus beau des joyaux !

Mais en cette fin d’année elles apporteront encore une nouveauté, (en plus des frais vendeur à 0% pour les lots importants) elles ajouteront la possibilité de faire racheter directement les objets par leurs correspondants marchands.

Et enfin toujours côté cœur elles récolteront encore 10€ par personne qui seront reversés à l’association Art Coeur ❤️ pour la prévention des maladies cardiaques chez la femme.

Vous pouvez donc vous mobiliser les 15 , 16 et 17 novembre prochain fidèlement à l’Hôtel La Chaumière à Honfleur, de 9h30 à 18h30. .

Route de Trouville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 1 40 06 91 57 contact@copagesdrouot.com

English : Estimations d’objets d’arts avec Patricia Casini-Vitalis

Patricia Casini-Vitalis and her daughter Lorenza return to Honfleur for two days of free appraisals! The former expert on the TV show Affaire conclue has a surprise in store for those who come to have their property appraised!

German : Estimations d’objets d’arts avec Patricia Casini-Vitalis

Patricia Casini-Vitalis und ihre Tochter Lorenza kehren für zwei Tage nach Honfleur zurück, um kostenlose Schätzungen durchzuführen! Die ehemalige Expertin der Sendung Affaire conclued hält eine große Überraschung für alle bereit, die ihre Immobilien schätzen lassen wollen!

Italiano :

Patricia Casini-Vitalis e sua figlia Lorenza tornano a Honfleur per due giorni di valutazioni gratuite! L’ex esperta del programma televisivo Affaire conclue ha in serbo una grande sorpresa per coloro che verranno a far valutare i loro beni!

Espanol :

Patricia Casini-Vitalis y su hija Lorenza vuelven a Honfleur para dos días de tasaciones gratuitas La antigua experta del programa de televisión Affaire conclue tiene preparada una gran sorpresa para quienes acudan a tasar sus bienes

