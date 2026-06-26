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AGENDA · Les Hauts de Forterre

Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny Les Hauts de Forterre

jeudi 16 juillet 2026 · Les Hauts de Forterre

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Carrière d'Aubigny
Ville
89560 Les Hauts de Forterre
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Hauts de Forterre

Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny

Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:15:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Visite guidée atelier et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny pendant le sEstivades en Forterre.
Jeudi 16 juillet à 14h15, inscription auprès de Monique.   .

Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61  mairie-taingy@orange.fr

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English : Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny

L’événement Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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