Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny Les Hauts de Forterre
jeudi 16 juillet 2026 · Les Hauts de Forterre
Informations pratiques
Les Hauts de Forterre
Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny
Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:15:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Visite guidée atelier et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny pendant le sEstivades en Forterre.
Jeudi 16 juillet à 14h15, inscription auprès de Monique. .
Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-taingy@orange.fr
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English : Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny
L’événement Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !