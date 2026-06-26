Informations pratiques

Les Hauts de Forterre

Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny

Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:15:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Visite guidée atelier et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny pendant le sEstivades en Forterre.

Jeudi 16 juillet à 14h15, inscription auprès de Monique. .

Carrière d’Aubigny Les Hauts de Forterre 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 16 92 61 mairie-taingy@orange.fr

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English : Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny

L’événement Estivades en Forterre Visite guidée et taille de pierre aux Carrières d’Aubigny Les Hauts de Forterre a été mis à jour le 2026-06-26 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !