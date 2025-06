Estival 2025 Donké Festival 18 – Nancy 27 juin 2025 17:15

Meurthe-et-Moselle

Estival 2025 Donké Festival 18 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-06-27 17:15:00

fin : 2025-06-27 19:30:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Trois jours de festivités :

Le vendredi le festival sera au parvis du kiosque de Jarville-la-Malgrange et les deux autres jours au niveau de la MJC Lillebonne.

Week-end de festivités autour des cultures d’Afrique du Nord et d’Afrique noire.

Représentations de danses d’Afrique de l’Ouest, créations, artisanat, concerts, percussions, stages de danses…

Prix libre.Tout public

.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage tours and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive and well in Nancy and its Metropole.

Three days of festivities:

On Friday, the festival will take place in front of the bandstand in Jarville-la-Malgrange, and on the other two days at the MJC Lillebonne.

A weekend of festivities focusing on North African and Black African cultures.

West African dance performances, creations, crafts, concerts, percussion, dance workshops?

Free admission.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Drei Tage voller Festivitäten :

Am Freitag findet das Festival auf dem Vorplatz des Kiosks in Jarville-la-Malgrange statt und an den beiden anderen Tagen auf der Ebene des MJC Lillebonne.

Ein Wochenende voller Festivitäten rund um die Kulturen Nord- und Schwarzafrikas.

Westafrikanische Tänze, Kunsthandwerk, Konzerte, Percussion, Tanzkurse?

Freier Preis.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Tre giorni di festa:

Il venerdì, il festival si svolgerà davanti alla tribuna della banda di Jarville-la-Malgrange e gli altri due giorni al MJC di Lillebonne.

Un fine settimana di festeggiamenti incentrati sulle culture del Nord Africa e dell’Africa nera.

Spettacoli di danza dell’Africa occidentale, creazioni, artigianato, concerti, percussioni, corsi di danza?

Ingresso libero.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Tres días de fiesta:

El viernes, el festival tendrá lugar frente al quiosco de música de Jarville-la-Malgrange, y los otros dos días en la MJC de Lillebonne.

Un fin de semana de festividades centradas en las culturas norteafricana y negroafricana.

Espectáculos de danza de África Occidental, creaciones, artesanía, conciertos, percusión, cursos de danza?

Entrada gratuita.

