Estival 2025 Kid’s day Nancy 14 juillet 2025 07:00

Meurthe-et-Moselle

Estival 2025 Kid’s day 75 Bd d’Austrasie, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

2025-08-15

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Une journée festive dans un cadre privilégié, avec un programme varié conçu pour les 4-11 ans spectacles, ateliers créatifs, jeux interactifs…Enfants

0 .

75 Bd d’Austrasie, 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 21 50

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage visits and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive in Nancy and its Metropolis.

A festive day in a privileged setting, with a varied program designed for 4-11 year-olds: shows, creative workshops, interactive games?

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Ein festlicher Tag in einem privilegierten Rahmen mit einem abwechslungsreichen Programm für 4- bis 11-Jährige: Aufführungen, kreative Workshops, interaktive Spiele?

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Una giornata di festa in un ambiente speciale, con un programma variegato pensato per i bambini dai 4 agli 11 anni: spettacoli, laboratori creativi, giochi interattivi?

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Una jornada festiva en un marco privilegiado, con un programa variado pensado para los niños de 4 a 11 años: espectáculos, talleres creativos, juegos interactivos?

L’événement Estival 2025 Kid’s day Nancy a été mis à jour le 2025-06-22 par DESTINATION NANCY