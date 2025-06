Estival 2025 Open Plus de Basket Ball 3X3 Nancy 28 juin 2025 10:00

Meurthe-et-Moselle

Estival 2025 Open Plus de Basket Ball 3X3 Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Dimanche 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 19:00:00

2025-06-28

2025-06-29

Toute la Métropole du Grand Nancy vibre au rythme estival !

Guinguettes rafraîchissantes, vidéo-mapping monumental, concerts exceptionnels, expositions étonnantes, visites patrimoniales et moments de détente autour des piscines, l’été se vit à Nancy et dans sa Métropole.

Accueil à Nancy de l’une des étapes de la Superleague de basket 3X3, qui comprend 20 tournois permettant aux équipes de collecter des points pour accéder à l’Open de France.Tout public

Boulevard du 26éme RI

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage visits and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive in Nancy and its Metropolis.

Nancy hosts one of the stages of the 3X3 basketball Superleague, comprising 20 tournaments in which teams collect points to qualify for the French Open.

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Nancy ist Gastgeber einer der Etappen der Superleague im 3X3-Basketball, die aus 20 Turnieren besteht, bei denen die Teams Punkte für die Teilnahme an den Open de France sammeln können.

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax nelle piscine: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Nancy ospita una delle tappe della Superlega di basket 3X3, che comprende 20 tornei in cui le squadre raccolgono punti per qualificarsi agli Open di Francia.

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

Nancy acoge una de las etapas de la Superliga 3X3 de baloncesto, que incluye 20 torneos en los que los equipos acumulan puntos para clasificarse para el Open de Francia.

L’événement Estival 2025 Open Plus de Basket Ball 3X3 Nancy a été mis à jour le 2025-06-21 par DESTINATION NANCY