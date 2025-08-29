Estivale 2: soirée sanglier à la broche et bar à vin Orschwihr

Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00

2025-08-29

Le 29 août, soirée sanglier à la broche avec visite de cave, dégustation de Pinot Noir, bar à vin et desserts glacés. Formule plat + dessert à 25€. Ambiance conviviale au cœur du vignoble !

Le 29 août 2025, venez vivre une soirée chaleureuse et gourmande autour d’un sanglier à la broche, accompagné de salades, garniture chaude et des délicieux desserts glacés de la maison Alba. En préambule, dès 18h, profitez d’une visite de cave suivie d’une dégustation de nos Pinot Noir. Tout au long de la soirée, notre bar à vin vous fera découvrir les cuvées de la maison dans une ambiance conviviale. Formule plat + dessert à 25 euros. Une belle occasion de mêler saveurs du terroir et plaisirs partagés. .

45-47 Grand Rue Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 17 vins@materne-haegelin.fr

English :

August 29, wild boar on the spit evening with cellar tour, Pinot Noir tasting, wine bar and iced desserts. Main course + dessert at 25? A convivial atmosphere in the heart of the vineyard!

German :

Am 29. August: Wildschwein am Spieß mit Kellerbesichtigung, Pinot Noir-Verkostung, Weinbar und eisgekühlten Desserts. Hauptgericht und Dessert für 25? Gesellige Atmosphäre im Herzen des Weinbergs!

Italiano :

Il 29 agosto, serata dedicata al cinghiale allo spiedo con visita della cantina, degustazione di Pinot Nero, wine bar e dessert ghiacciati. Piatto principale + dessert a 25? Un’atmosfera amichevole nel cuore dei vigneti!

Espanol :

El 29 de agosto, velada de jabalí al espeto con visita de la bodega, degustación de Pinot Noir, wine bar y postres helados. Plato principal + postre a 25? Un ambiente agradable en el corazón de los viñedos

