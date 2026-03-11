Estivale en Pays Morcenais, Les arènes en fêtes ! Morcenx-la-Nouvelle

Estivale en Pays Morcenais, Les arènes en fêtes !

Aux arènes, 42 rue Carnot Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

2026-08-06

Un programme pensé pour les habitants et les visiteurs

18h Moment idéal pour profiter d’une visite guidée des arènes (charpentes, coin infirmerie…) avec les Amis de la Course Landaise. GRATUIT

– 18h 19h30 Animation et initiation éducative avec Michel Goeyte Les arènes deviennent un véritable terrain d’apprentissage et de transmission. Bases, gestes, posture, courage… (sans animal vivant). GRATUIT

– 21h 22h Course landaise de démonstration Une formule complète avec écarts, sauts, banda… et tous les codes d’une course traditionnelle.

Clôture spectaculaire le retour des vaches au camion, un moment surprenant.

Sur place Buvette (ACL) et à partir de 19h Restauration (Tennis de table)

Un moment de tradition et de convivialité ! .

English : Estivale en Pays Morcenais, Les arènes en fêtes !

6pm: Guided tour of the arena (framework, infirmary?) with Les Amis de la Course Landaise. FREE

6 pm to 7:30 pm: Animation and educational initiation by Michel Goeyte: Basics, gestures, posture, courage, etc. (without live animals). FREE

9 pm 10 pm: Course Landaise demonstration

