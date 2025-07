ESTIVALES CONCERT DE DJ GUILLAUME Marvejols

ESTIVALES CONCERT DE DJ GUILLAUME Marvejols jeudi 17 juillet 2025 19:00:00.

ESTIVALES CONCERT DE DJ GUILLAUME

PLACE DE L’ESPLANADE Marvejols Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Concert de DJ Guillaume, toujours dans le rythme ! Un mix entre les classiques des années 80, dsico funk et les sons actuels comme le R’n’B, le kuduro et la house. Une ambiance garantie pour tous les goûts !

Blind test et jeux en bois par C’Chouette

PLACE DE L’ESPLANADE Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

English :

Concert by DJ Guillaume, always on the beat! A mix of 80s classics, dsico funk and current sounds like R’n’B, kuduro and house. An atmosphere to suit all tastes!

Blind test and wooden games by C’Chouette

German :

Konzert von DJ Guillaume, der immer im Rhythmus ist! Ein Mix aus den Klassikern der 80er Jahre, Dsico Funk und aktuellen Sounds wie R’n’B, Kuduro und House. Eine garantierte Stimmung für jeden Geschmack!

Blindtest und Holzspiele von C’Chouette

Italiano :

Un concerto di DJ Guillaume, sempre al passo con i tempi! Un mix di classici degli anni ’80, funk dsico e suoni attuali come R’n’B, kuduro e house. Un’atmosfera per tutti i gusti!

Test cieco e giochi di legno a cura di C’Chouette

Espanol :

Un concierto de DJ Guillaume, ¡siempre al ritmo! Una mezcla de clásicos de los 80, dsico funk y sonidos actuales como R’n’B, kuduro y house. Un ambiente para todos los gustos

Prueba a ciegas y juegos de madera de C’Chouette

