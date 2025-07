ESTIVALES CONCERT DU GROUPE HTAGADEUX Marvejols

ESTIVALES CONCERT DU GROUPE HTAGADEUX Marvejols jeudi 24 juillet 2025.

ESTIVALES CONCERT DU GROUPE HTAGADEUX

Place de l’Esplanade Marvejols Lozère

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

19h Animation musicale par Jérem’Animation

21h Concert du groupe Htagadeux, deux artistes pleins d’énergie et d’humour qui proposent un répertoire original de chansons française, étrangères et, à l’occasion, occitanes. Ces musiciens s’amusent sur scène et font de leur tour de chant un moment convivial chargé en souvenirs. Cathy à la guitare et Michel aux percussions aux pieds, au cajon et au ukulélé, vous invitent à partager leur univers musical !

Originaires de l’Aude et vivant en Lozère, ils se produisent régulièrement dans les bars, restaurants, et les scènes de l’Occitanie, avec un seul désir faire plaisir au public qui vient à leur rencontre !

Un concert variété et rock festif, fédérateur et énergique ! .

Place de l’Esplanade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45 contact@ville-marvejols.fr

English :

7pm: Musical entertainment by Jérem’Animation

9pm: Concert by the group Htagadeux, two energetic and humorous artists with an original repertoire of French, foreign and occasionally Occitan songs. These musicians have a lot of fun on stage and make their singing tour a convivial moment full of memories. Cathy on guitar and Michel on foot percussion, cajon and drums

German :

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch Jérem’Animation

21 Uhr: Konzert der Gruppe Htagadeux, zwei Künstler voller Energie und Humor, die ein originelles Repertoire aus französischen, ausländischen und gelegentlich auch okzitanischen Liedern präsentieren. Diese Musiker haben Spaß auf der Bühne und machen aus ihrer Gesangstour einen geselligen Moment voller Erinnerungen. Cathy an der Gitarre und Michel an der Fuß-, Cajon- und Perkussion

Italiano :

ore 19.00: intrattenimento musicale a cura di Jérem’Animation

ore 21.00: Concerto del gruppo Htagadeux, due artisti pieni di energia e umorismo, con un repertorio originale di canzoni francesi, straniere e talvolta occitane. Questi musicisti si divertono molto sul palco e rendono la loro tournée canora un momento conviviale pieno di ricordi. Cathy alla chitarra e Michel alle percussioni a piedi, al cajon e alla batteria

Espanol :

19.00 h: Animación musical a cargo de Jérem’Animation

21.00 h: Concierto del grupo Htagadeux, dos artistas llenos de energía y humor, con un repertorio original de canciones francesas, extranjeras y ocasionalmente occitanas. Estos músicos se divierten mucho en el escenario y hacen de su gira de canto un momento de convivencia lleno de recuerdos. Cathy a la guitarra y Michel a la percusión con los pies, el cajón y la batería

