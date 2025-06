Estivales de Pont-à-Mousson – Pont-à-Mousson 1 juillet 2025 07:00

Meurthe-et-Moselle

Estivales de Pont-à-Mousson Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson consituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui viennent profiter des différentes animations de quartiers et de nombreux concerts Place Duroc.

Programmation détaillée à venir

0 .

Place Duroc

Place Duroc
Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

English :

Launched in the 80s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a key event in the lives of the people of Pont-à-Mousson.

Every year, thousands of people come to enjoy the various local events and concerts on Place Duroc.

Detailed program to come

German :

Die Estivales de Pont-à-Mousson wurden in den 1980er Jahren ins Leben gerufen und sind heute eine unumgängliche Veranstaltung im Leben der Mussipontains.

Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen, um die verschiedenen Veranstaltungen in den Stadtvierteln und die zahlreichen Konzerte auf dem Place Duroc zu genießen.

Ausführliches Programm folgt in Kürze

Italiano :

Lanciate negli anni ’80, le Estivales de Pont-à-Mousson sono un evento imperdibile nella vita degli abitanti di Pont-à-Mousson.

Ogni anno, migliaia di persone vengono a godersi i vari eventi locali e i concerti in Place Duroc.

Programma dettagliato in arrivo

Espanol :

Creados en los años 80, los Estivales de Pont-à-Mousson son un acontecimiento ineludible en la vida de los habitantes de Pont-à-Mousson.

Cada año, miles de personas acuden a la Place Duroc para disfrutar de los diversos actos y conciertos locales.

Programa detallado próximamente

