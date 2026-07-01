Informations pratiques

Velet

Estivales de Saône

Derrière la salle des fêtes Velet Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le festival itinérant en Haute-Saône est de retour pour l’été 2026.

Des concerts gratuits dans tout le département pour découvrir les artistes de votre région ! .

Derrière la salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Estivales de Saône

L’événement Estivales de Saône Velet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY