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AGENDA · Velet

Estivales de Saône Velet

mercredi 29 juillet 2026 · Velet

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Derrière la salle des fêtes
Ville
70100 Velet
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Velet

Estivales de Saône

Derrière la salle des fêtes Velet Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le festival itinérant en Haute-Saône est de retour pour l’été 2026.
Des concerts gratuits dans tout le département pour découvrir les artistes de votre région !   .

Derrière la salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Estivales de Saône

L’événement Estivales de Saône Velet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY