AGENDA · Velet
Estivales de Saône Velet
mercredi 29 juillet 2026 · Velet
Informations pratiques
Velet
Estivales de Saône
Derrière la salle des fêtes Velet Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le festival itinérant en Haute-Saône est de retour pour l’été 2026.
Des concerts gratuits dans tout le département pour découvrir les artistes de votre région ! .
Derrière la salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Estivales de Saône
L’événement Estivales de Saône Velet a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY