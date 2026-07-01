Informations pratiques

Prinquiau

Estivales du Pays Blanc

Prinquiau Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Comme chaque été, l’ARPE organise un concert de musique classique au domaine de l’Escurays.

Les musiciennes seront heureuses de vous accueillir dans la salle du Bienveillant.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire par mail en indiquant vos nom, prénom et nombre de personnes.

La participation se fait au chapeau. .

Prinquiau 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 34 62 11 arpe.prinquiau@gmail.com

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English :

L’événement Estivales du Pays Blanc Prinquiau a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay