Estivales Dusty F’Rocks Pont-à-Mousson

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui viennent profiter des différentes animations de quartiers et de nombreux concerts Place Duroc.

Inspiré par des artistes tels que Moriarty, Johnny Cash, les Dead South, les Doors et bien d’autres, le groupe nancéen vous entraîne dans un voyage musical à travers les plaines arides de Dusty F’Rocks et ses sentiers rocailleux.

Un véritable voyage sonore dont les compositions originales offrent un son précis et percutant, porté par la guitare acoustique tranchante de Matt, qui se mêle harmonieusement aux nombreuses textures du clavier de Phil. Bob à la guitare, et les lignes de basse de Peter apportent une belle intensité.

La batterie de Gilles, quant à elle, fait bouger les corps. Enfin, la voix de Myriam, toujours impressionnante par sa puissance et se clarté ajoute une touche supplémentaire.

Le tout fusionne rock, folk, blues, rock mélodique et bien d’autres influences musicales, pour offrir un concert vibrant de bonne humeur.

English :

Launched in the 80s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a key event in the lives of the people of Pont-à-Mousson.

Every year, thousands of people come to enjoy the various local events and concerts on Place Duroc.

Inspired by artists such as Moriarty, Johnny Cash, the Dead South, the Doors and many others, the band from Nancy takes you on a musical journey through the arid plains of Dusty F’Rocks and its rocky paths.

The band’s original compositions offer a precise, percussive sound, carried by Matt’s sharp acoustic guitar, which blends harmoniously with the many textures of Phil’s keyboard. Bob’s guitar and Peter’s bass lines add intensity.

Gilles’ drums get the bodies moving. Finally, Myriam’s voice, always impressive in its power and clarity, adds an extra touch.

The combination of rock, folk, blues, melodic rock and many other musical influences makes for a vibrant, good-humored concert.

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Saturday, July 12, 9pm

German :

Die Estivales de Pont-à-Mousson, die in den 1980er Jahren begonnen wurden, sind eine unumgängliche Veranstaltung im Leben der Mussipontains.

Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen, um die verschiedenen Animationen in den Stadtvierteln und die zahlreichen Konzerte auf dem Place Duroc zu genießen.

Inspiriert von Künstlern wie Moriarty, Johnny Cash, den Dead South, den Doors und vielen anderen, nimmt Sie die Band aus Nancy mit auf eine musikalische Reise durch die trockenen Ebenen von Dusty F’Rocks und ihre steinigen Pfade.

Eine echte Klangreise, deren Originalkompositionen einen präzisen und druckvollen Sound bieten, der von Matts schneidender Akustikgitarre getragen wird, die sich harmonisch mit den zahlreichen Texturen von Phils Keyboard vermischt. Bob an der Gitarre und Peters Basslinien sorgen für eine schöne Intensität.

Das Schlagzeug von Gilles hingegen bringt die Körper in Bewegung. Myriams Stimme schließlich, die immer wieder durch ihre Kraft und Klarheit beeindruckt, verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Note.

Das Ganze verschmilzt Rock, Folk, Blues, Melodic Rock und viele andere musikalische Einflüsse zu einem gut gelaunten, vibrierenden Konzert.

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Samstag, 12. Juli um 21 Uhr

Italiano :

Lanciate negli anni ’80, le Estivales de Pont-à-Mousson sono un evento imperdibile nella vita degli abitanti di Pont-à-Mousson.

Ogni anno, migliaia di persone vengono a godersi i vari eventi locali e i concerti in Place Duroc.

Ispirandosi ad artisti come Moriarty, Johnny Cash, i Dead South, i Doors e molti altri, il gruppo di Nancy vi accompagna in un viaggio musicale attraverso le aride pianure di Dusty F’Rocks e i suoi sentieri rocciosi.

È un viaggio nel suono, con composizioni originali che offrono un suono preciso e duro, guidato dalla tagliente chitarra acustica di Matt, che si fonde armoniosamente con le molteplici trame della tastiera di Phil. La chitarra di Bob e le linee di basso di Peter aggiungono una vera intensità.

La batteria di Gilles fa muovere il corpo. Infine, la voce di Myriam, sempre impressionante per potenza e chiarezza, aggiunge un tocco in più.

È una fusione di rock, folk, blues, rock melodico e molte altre influenze musicali, per un concerto pieno di buon umore.

Piazza Duroc? Pont-à-Mousson

Sabato 12 luglio alle 21:00

Espanol :

Creados en los años 80, los Estivales de Pont-à-Mousson son un acontecimiento ineludible en la vida de los habitantes de Pont-à-Mousson.

Cada año, miles de personas acuden a la Place Duroc para disfrutar de los diversos actos y conciertos locales.

Inspirándose en artistas como Moriarty, Johnny Cash, los Dead South, los Doors y muchos otros, el grupo de Nancy le lleva en un viaje musical a través de las áridas llanuras de Dusty F’Rocks y sus senderos rocosos.

Es un viaje sonoro, con composiciones originales que ofrecen un sonido preciso y contundente, impulsado por la afilada guitarra acústica de Matt, que se funde armoniosamente con las múltiples texturas del teclado de Phil. La guitarra de Bob y las líneas de bajo de Peter añaden una intensidad real.

La batería de Gilles pone el cuerpo en movimiento. Por último, la voz de Myriam, siempre impresionante por su potencia y claridad, añade un toque extra.

La combinación de rock, folk, blues, rock melódico y muchas otras influencias musicales da lugar a un concierto vibrante y lleno de buen humor.

Plaza Duroc ? Pont-à-Mousson

Sábado 12 de julio a las 21.00 h

