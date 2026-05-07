ESTIVALES EN FENOUILLÈDES CAUDIES DE FENOUILLEDES Caudiès-de-Fenouillèdes
ESTIVALES EN FENOUILLÈDES CAUDIES DE FENOUILLEDES Caudiès-de-Fenouillèdes vendredi 5 juin 2026.
Caudiès-de-Fenouillèdes
ESTIVALES EN FENOUILLÈDES CAUDIES DE FENOUILLEDES
Rue de l’église Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 –
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à l’église paroissiale de Caudiès de Fenouillèdes à 18h00, avec Philippe MOURATOGLOU Echos musique du XX ème siècle.
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Rue de l’église Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com
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English :
The Arpèges en Fenouillèdes association invites you to a concert in the parish church of Caudiès de Fenouillèdes at 6:00 pm, with Philippe MOURATOGLOU Echos music of the 20th century.
L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES CAUDIES DE FENOUILLEDES Caudiès-de-Fenouillèdes a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES