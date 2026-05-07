Latour-de-France

ESTIVALES EN FENOUILLÈDES LATOUR DE FRANCE

Latour-de-France Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 –

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à la salle Cazenove de LATOUR DE FRANCE à 18h00 avec l’ORCHESTRE DE CHAMBRE DU ROUSSILLON sous la direction de B. SALLES

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Latour-de-France 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com

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English :

The Arpèges en Fenouillèdes association invites you to a concert at the Salle Cazenove in LATOUR DE FRANCE at 6:00 pm with the ORCHESTRE DE CHAMBRE DU ROUSSILLON conducted by B. SALLES

L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES LATOUR DE FRANCE Latour-de-France a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES