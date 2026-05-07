Rasiguères

ESTIVALES EN FENOUILLÈDES RASIGUÈRES

Place de la Mairie Rasiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 –

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à la Salle des Fête à 18h00 avec Jean-Baptiste MATHULIN Récital piano Le piano se la jour Orchestre.

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Place de la Mairie Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com

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English :

The Arpèges en Fenouillèdes association invites you to a concert at the Salle des Fête at 6:00 pm with Jean-Baptiste MATHULIN Piano recital Le piano se la jour Orchestre.

L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES RASIGUÈRES Rasiguères a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES