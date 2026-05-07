Saint-Martin-de-Fenouillet

ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT MARTIN DE FENOUILLET

Saint-Martin-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 –

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’association Arpèges en Fenouillèdes, vous propose un concert à l’église de Saint Martin de Fenouillet à 18h00, avec Folie à Deux Marina ECKHARDT (mandoline) et Monty VAN BELZEN (accordéon).

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Saint-Martin-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 75 87 32 82 arpegesenfenouilledes@gmail.com

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English :

The Arpèges en Fenouillèdes association invites you to a concert in the church of Saint Martin de Fenouillet at 6:00 pm, with Folie à Deux Marina ECKHARDT (mandolin) and Monty VAN BELZEN (accordion).

L’événement ESTIVALES EN FENOUILLÈDES SAINT MARTIN DE FENOUILLET Saint-Martin-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-05-07 par OTI FENOUILLEDES