Estivales Flash 80 Pont-à-Mousson

Estivales Flash 80 Pont-à-Mousson samedi 19 juillet 2025.

Estivales Flash 80

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 21:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui viennent profiter des différentes animations de quartiers et de nombreux concerts Place Duroc.

Préparez-vous à un véritable saut dans le temps avec Flash 80, un groupe de six musiciens passionnés qui redonnent vie aux plus grands tubes des années 1980 lors d’un show 100 % live !

Au programme les incontournables de Lio, Jean Schultheis, Début de Soirée, Gilbert Montagné, Peter & Sloane, Indochine, Madonna, George Michael, Gérard Blanc… et bien d’autres surprises encore ! Des refrains cultes à reprendre en chœur, pour une soirée placée sous le signe de la fête, de la danse et de la nostalgie.

Du pure Live, avec 6 artistes musiciens de talent pour plus

de 2 heures de show non-stop !

Place Duroc Pont-à-Mousson

Samedi 19 juillet à 21hTout public

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

English :

Launched in the 80s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a key event in the lives of the people of Pont-à-Mousson.

Every year, thousands of people come to enjoy the various local events and concerts on Place Duroc.

Get ready to step back in time with Flash 80, a group of six passionate musicians who bring the greatest hits of the 1980s back to life in a 100% live show!

The program includes hits by Lio, Jean Schultheis, Début de Soirée, Gilbert Montagné, Peter & Sloane, Indochine, Madonna, George Michael, Gérard Blanc? and many more surprises! Cult refrains to sing along to, for an evening of partying, dancing and nostalgia.

Pure live music, with 6 talented musicians for over

2 hours of non-stop entertainment!

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Saturday July 19th, 9pm

German :

Die Estivales de Pont-à-Mousson, die in den 1980er Jahren begonnen wurden, sind eine unumgängliche Veranstaltung im Leben der Mussipontains.

Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen, um die verschiedenen Animationen in den Stadtvierteln und die zahlreichen Konzerte auf dem Place Duroc zu genießen.

Bereiten Sie sich auf einen echten Zeitsprung mit Flash 80 vor, einer Gruppe von sechs leidenschaftlichen Musikern, die die größten Hits der 1980er Jahre in einer 100 %igen Live-Show wieder zum Leben erwecken!

Auf dem Programm stehen die unumgänglichen Hits von Lio, Jean Schultheis, Début de Soirée, Gilbert Montagné, Peter & Sloane, Indochine, Madonna, George Michael, Gérard Blanc? und noch viele andere Überraschungen! Kult-Refrains zum Mitsingen für einen Abend im Zeichen der Party, des Tanzes und der Nostalgie.

Pure Live-Musik mit 6 talentierten Künstlern für mehr als 20 Minuten

2 Stunden Nonstop-Show!

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Samstag, 19. Juli um 21 Uhr

Italiano :

Lanciate negli anni ’80, le Estivales de Pont-à-Mousson sono un evento imperdibile nella vita degli abitanti di Pont-à-Mousson.

Ogni anno, migliaia di persone vengono a godersi i vari eventi locali e i concerti in Place Duroc.

Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo con i Flash 80, un gruppo di sei appassionati musicisti che fanno rivivere i più grandi successi degli anni ’80 in uno spettacolo 100% live!

Il programma comprende i successi di Lio, Jean Schultheis, Début de Soirée, Gilbert Montagné, Peter & Sloane, Indochine, Madonna, George Michael, Gérard Blanc e molte altre sorprese! Potrete cantare insieme a tutta una serie di brani cult, per una serata di festa, ballo e nostalgia.

Pura musica dal vivo, con 6 musicisti di talento per oltre

2 ore di intrattenimento non-stop!

Piazza Duroc? Pont-à-Mousson

Sabato 19 luglio alle 21:00

Espanol :

Creados en los años 80, los Estivales de Pont-à-Mousson son un acontecimiento ineludible en la vida de los habitantes de Pont-à-Mousson.

Cada año, miles de personas acuden a la Place Duroc para disfrutar de los diversos actos y conciertos locales.

Prepárese para retroceder en el tiempo con Flash 80, un grupo de seis músicos apasionados que reviven los grandes éxitos de los años 80 en un espectáculo 100% en directo

El programa incluye éxitos de Lio, Jean Schultheis, Début de Soirée, Gilbert Montagné, Peter & Sloane, Indochine, Madonna, George Michael, Gérard Blanc y muchas sorpresas más Podrá cantar al ritmo de numerosos temas de culto, en una velada de fiesta, baile y nostalgia.

Pura música en directo, con 6 músicos de talento para más de

2 horas de diversión sin límites

Plaza Duroc ? Pont-à-Mousson

Sábado 19 de julio a las 21:00 h

