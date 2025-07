Estivales Lords of Rock Pont-à-Mousson

Estivales Lords of Rock Pont-à-Mousson vendredi 22 août 2025.

Estivales Lords of Rock

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui viennent profiter des différentes animations de quartiers et de nombreux concerts Place Duroc.

Préparez-vous à une soirée électrique avec Lords of Rock, un groupe messin qui fait revivre avec passion et énergie les plus grands hymnes du rock classique !

AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, ZZ Top, Kansas, Mr. Big… autant de noms cultes que le groupe enchaîne sur scène avec une fougue contagieuse, une générosité authentique et une bonne dose de nostalgie bien dosée.

Des solos de guitare endiablés, des riffs puissants et une ambiance survoltée Lords of Rock vous offre un véritable voyage musical dans l’histoire du rock, pour le plus grand plaisir des fans de guitares saturées et de grandes scènes.

Place Duroc Pont-à-Mousson

Samedi 22 août à 21hTout public

0 .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

English :

Launched in the 80s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a key event in the lives of the people of Pont-à-Mousson.

Every year, thousands of people come to enjoy the various local events and concerts on Place Duroc.

Get ready for an electric evening with Lords of Rock, a band from Metz who revive the greatest classic rock anthems with passion and energy!

AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, ZZ Top, Kansas, Mr. Big… these are just some of the cult names the band brings to the stage with infectious enthusiasm, genuine generosity and a healthy dose of nostalgia.

With their frenzied guitar solos, powerful riffs and supercharged atmosphere, Lords of Rock take you on a musical journey through rock history, to the delight of fans of saturated guitars and big stages.

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Saturday August 22nd, 9pm

German :

Die Estivales de Pont-à-Mousson, die in den 1980er Jahren begonnen wurden, sind eine unumgängliche Veranstaltung im Leben der Mussipontains.

Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen, um die verschiedenen Animationen in den Stadtvierteln und die zahlreichen Konzerte auf dem Place Duroc zu genießen.

Bereiten Sie sich auf einen elektrischen Abend mit Lords of Rock vor, einer Band aus Metz, die mit Leidenschaft und Energie die größten Hymnen des klassischen Rocks wieder aufleben lässt!

AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, ZZ Top, Kansas, Mr. Big? so viele Kultnamen, die die Band auf der Bühne mit ansteckendem Feuer, authentischer Großzügigkeit und einer wohldosierten Dosis Nostalgie aneinanderreiht.

Lords of Rock bietet Ihnen eine musikalische Reise durch die Geschichte des Rock, zur Freude aller Fans von satten Gitarren und großen Bühnen.

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Samstag, 22. August um 21 Uhr

Italiano :

Lanciate negli anni ’80, le Estivales de Pont-à-Mousson sono un evento imperdibile nella vita degli abitanti di Pont-à-Mousson.

Ogni anno, migliaia di persone vengono a godersi i vari eventi locali e i concerti in Place Duroc.

Preparatevi a una serata elettrica con i Lords of Rock, un gruppo di Metz che fa rivivere i più grandi classici del rock con passione ed energia!

AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, ZZ Top, Kansas, Mr. Big: questi sono solo alcuni dei nomi di culto che la band porterà sul palco con il suo entusiasmo contagioso, la sua genuina generosità e una sana dose di nostalgia.

Con assoli di chitarra frenetici, riff potenti e un’atmosfera sovralimentata, i Lords of Rock vi porteranno in un viaggio musicale attraverso la storia del rock, per la gioia dei fan delle chitarre sature e dei grandi palchi.

Piazza Duroc? Pont-à-Mousson

Sabato 22 agosto alle 21:00

Espanol :

Creados en los años 80, los Estivales de Pont-à-Mousson son un acontecimiento ineludible en la vida de los habitantes de Pont-à-Mousson.

Cada año, miles de personas acuden a la Place Duroc para disfrutar de los diversos actos y conciertos locales.

Prepárese para una velada eléctrica con Lords of Rock, un grupo de Metz que revive con pasión y energía los grandes himnos clásicos del rock

AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, ZZ Top, Kansas, Mr. Big… son sólo algunos de los nombres de culto que el grupo pondrá sobre el escenario con su contagioso entusiasmo, su genuina generosidad y una buena dosis de nostalgia.

Con frenéticos solos de guitarra, poderosos riffs y una atmósfera sobrecargada, Lords of Rock te llevan en un viaje musical a través de la historia del rock, para deleite de los fans de las guitarras saturadas y los grandes escenarios.

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Sábado 22 de agosto a las 21.00 h

L’événement Estivales Lords of Rock Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-07-04 par OT PONT A MOUSSON