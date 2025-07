Estivales Rose Tickets Pont-à-Mousson

Estivales Rose Tickets Pont-à-Mousson lundi 21 juillet 2025.

Estivales Rose Tickets

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Lundi 2025-07-21 21:00:00

2025-07-21

2025-07-21

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui viennent profiter des différentes animations de quartiers et de nombreux concerts Place Duroc.

Originaire de Nancy, Rose Ticket est un groupe de cinq musiciens dynamiques et modernes qui donnent un nouveau souffle aux plus grands tubes internationaux. Porté par la voix festive de Noémie, la puissance rythmique de Sven à la batterie, les guitares d’Enzo et Paul et la basse groovy de Yohan, leur répertoire s’étend des années 1970 à aujourd’hui.

Au programme revisites survitaminées de Michael Jackson, Bruno Mars, Earth, Wind & Fire, Whitney Houston et bien d’autres—dans un esprit festif et dansant. Leur ambition ? Faire vibrer toutes les générations lors d’un véritable ¿One Way Ticket to the Groove¿ ¿!

Place Duroc Pont-à-Mousson

Lundi 14 juillet à 21h

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

English :

Launched in the 80s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a key event in the lives of the people of Pont-à-Mousson.

Every year, thousands of people come to enjoy the various local events and concerts on Place Duroc.

Hailing from Nancy, Rose Ticket is a group of five dynamic, modern musicians who breathe new life into the greatest international hits. Carried by Noémie?s festive vocals, Sven?s rhythmic power on drums, Enzo and Paul?s guitars and Yohan?s groovy bass, their repertoire spans the 1970s to the present day.

On the program: supercharged revisits of Michael Jackson, Bruno Mars, Earth, Wind & Fire, Whitney Houston and many others?in a festive, danceable spirit. Their ambition? To thrill all generations with a genuine « One Way Ticket to the Groove »!

Place Duroc ? Pont-à-Mousson

Monday, July 14th, 9pm

German :

Die Estivales de Pont-à-Mousson, die in den 1980er Jahren begonnen wurden, sind eine unumgängliche Veranstaltung im Leben der Mussipontains.

Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen, um die verschiedenen Animationen in den Stadtvierteln und die zahlreichen Konzerte auf dem Place Duroc zu genießen.

Die aus Nancy stammende Gruppe Rose Ticket besteht aus fünf dynamischen und modernen Musikern, die den größten internationalen Hits neues Leben einhauchen. Getragen von der festlichen Stimme von Noémie, der rhythmischen Kraft von Sven am Schlagzeug, den Gitarren von Enzo und Paul und dem groovigen Bass von Yohan reicht ihr Repertoire von den 1970er Jahren bis heute.

Auf dem Programm stehen unter anderem Neuinterpretationen von Michael Jackson, Bruno Mars, Earth, Wind & Fire und Whitney Houston in einer festlichen und tanzbaren Atmosphäre. Ihre Ambitionen? Alle Generationen bei einem echten « One Way Ticket to the Groove « ¿ zu begeistern!

Platz Duroc ? Pont-à-Mousson

Montag, 14. Juli um 21 Uhr

Italiano :

Lanciate negli anni ’80, le Estivales de Pont-à-Mousson sono un evento imperdibile nella vita degli abitanti di Pont-à-Mousson.

Ogni anno, migliaia di persone vengono a godersi i vari eventi locali e i concerti in Place Duroc.

Originari di Nancy, i Rose Ticket sono un gruppo di cinque musicisti dinamici e moderni che danno nuova vita ai più grandi successi internazionali. Con la voce festosa di Noémie, la potenza ritmica di Sven alla batteria, le chitarre di Enzo e Paul e il basso groovy di Yohan, il loro repertorio spazia dagli anni ’70 ai giorni nostri.

In programma: rivisitazioni supercariche di Michael Jackson, Bruno Mars, Earth, Wind & Fire, Whitney Houston e molti altri, in uno spirito festoso e ballabile. La loro ambizione? Emozionare tutte le generazioni con un vero e proprio « One Way Ticket to the Groove »!

Piazza Duroc? Pont-à-Mousson

Lunedì 14 luglio alle 21.00

Espanol :

Creados en los años 80, los Estivales de Pont-à-Mousson son un acontecimiento ineludible en la vida de los habitantes de Pont-à-Mousson.

Cada año, miles de personas acuden a la Place Duroc para disfrutar de los diversos actos y conciertos locales.

Procedente de Nancy, Rose Ticket es un grupo de cinco músicos dinámicos y modernos que reinterpretan los grandes éxitos internacionales. Con la voz festiva de Noémie, la potencia rítmica de Sven a la batería, las guitarras de Enzo y Paul y el bajo groovy de Yohan, su repertorio abarca desde los años 70 hasta nuestros días.

En el programa: revisiones sobrealimentadas de Michael Jackson, Bruno Mars, Earth, Wind & Fire, Whitney Houston y muchos otros… en un espíritu festivo y bailable. ¿Su ambición? Emocionar a todas las generaciones con un auténtico « One Way Ticket to the Groove »

Plaza Duroc ? Pont-à-Mousson

Lunes 14 de julio a las 21.00 h

