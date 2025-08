Esti’Valgo La Vie Pastorale en Champsaur Valgaudemar Moulin su Séchier Saint-Jacques-en-Valgodemard

Esti’Valgo La Vie Pastorale en Champsaur Valgaudemar

Moulin su Séchier 185, chemin du Moulin Saint-Jacques-en-Valgodemard Hautes-Alpes

2025-08-02

Conférence sur « la Vie pastorale en Champsaur Valgaudemar Histoire des bêtes à laine »,

présentée par Gérard GODRIE.

Moulin su Séchier 185, chemin du Moulin Saint-Jacques-en-Valgodemard 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 25 15 mairie.stjacques@wanadoo.fr

English :

Conference on « Pastoral life in Champsaur Valgaudemar ? History of wool animals »,

presented by Gérard GODRIE.

German :

Vortrag über « La Vie pastorale en Champsaur Valgaudemar? Geschichte der Wolltiere »,

präsentiert von Gérard GODRIE.

Italiano :

Conferenza su « La vita pastorale a Champsaur Valgaudemar? Storia degli animali da lana »,

presentata da Gérard GODRIE.

Espanol :

Conferencia sobre « La vida pastoril en Champsaur Valgaudemar ? Historia de los animales de lana »,

presentada por Gérard GODRIE.

