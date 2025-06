Estiv’art Forbach 29 juin 2025 10:00

Moselle

Estiv’art Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-29

La Galerie Têt’de l’Art organise en lien avec la Ville de Forbach, et en collaboration avec Les Amis de la Calèche, une exposition en plein air nommée Estiv’Art !

Pour cette première édition, vous y trouverez de la peinture, du dessin, de la sculpture, et bien d’autres encore… Vingt-cinq exposants, venus de Lorraine et d’ailleurs, qui proposeront des œuvres uiques !

Il s’agit d’un marché de l’art où la bonne humeur est le seul mot d’ordre. Venez flâner entre les différents stands, découvrir les œuvres et créations de nos artistes de talent, admirer des voitures anciennes et, pour les plus gourmands, vous rassasier dans les restaurants de la place. Le tout dans une ambiance conviviale !

Profitez également de l’ouverture exceptionnelle de la Galerie Têt’de l’Art pour découvrir l’exposition en cours.

Elle aura lieu le dimanche 29 juin, de 10h à 18h sur la Place Aristide Briand de Forbach.Tout public

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 13 31 44 contact@tetdelart.com

English :

Galerie Têt’de l’Art, in association with the City of Forbach, and in collaboration with Les Amis de la Calèche, is organizing an open-air exhibition called Estiv’Art!

For this first edition, you’ll find painting, drawing, sculpture and much more… Twenty-five exhibitors, from Lorraine and beyond, offering unique works of art!

This is an art market where good humor is the only watchword. Come and stroll between the various stands, discover the works and creations of our talented artists, admire the vintage cars and, for those with a sweet tooth, have a bite to eat in the restaurants on the square. All in a convivial atmosphere!

Take advantage of the exceptional opening of the Galerie Têt’de l’Art to discover the current exhibition.

It will take place on Sunday June 29, from 10am to 6pm on the Place Aristide Briand in Forbach.

German :

Die Galerie Têt’de l’Art organisiert in Verbindung mit der Stadt Forbach und in Zusammenarbeit mit Les Amis de la Calèche eine Freiluftausstellung mit dem Namen Estiv’Art!

In dieser ersten Ausgabe finden Sie dort Malerei, Zeichnungen, Skulpturen und vieles mehr… Fünfundzwanzig Aussteller aus Lothringen und anderen Ländern werden ihre uiques Werke anbieten!

Es handelt sich um einen Kunstmarkt, auf dem gute Laune das einzige Motto ist. Schlendern Sie zwischen den verschiedenen Ständen, entdecken Sie die Werke und Kreationen unserer talentierten Künstler, bewundern Sie Oldtimer und, für die Feinschmecker unter Ihnen, sättigen Sie sich in den Restaurants auf dem Platz. Und das alles in einer geselligen Atmosphäre!

Nutzen Sie auch die Sonderöffnung der Galerie Têt’de l’Art, um die aktuelle Ausstellung zu entdecken.

Sie findet am Sonntag, den 29. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf dem Place Aristide Briand in Forbach statt.

Italiano :

La Galerie Têt’de l’Art organizza una mostra all’aperto chiamata Estiv’Art in collaborazione con la città di Forbach e Les Amis de la Calèche!

Questa prima edizione presenterà pittura, disegno, scultura e molto altro ancora… Venticinque espositori, provenienti dalla Lorena e da altri paesi, presenteranno le loro opere uniche!

Si tratta di un mercato dell’arte in cui il buon umore è l’unica parola d’ordine. Venite a passeggiare tra le varie bancarelle, a scoprire le opere e le creazioni dei nostri artisti di talento, ad ammirare le auto d’epoca e, per i più golosi, a mangiare un boccone nei ristoranti della piazza. Il tutto in un’atmosfera amichevole!

Potrete anche approfittare dell’apertura straordinaria della Galleria d’Arte Têt’de l’Art per scoprire la mostra in corso.

Si terrà domenica 29 giugno, dalle 10 alle 18, in Place Aristide Briand a Forbach.

Espanol :

La Galerie Têt’de l’Art organiza la exposición al aire libre Estiv’Art, en colaboración con la ciudad de Forbach y Les Amis de la Calèche

Esta primera edición reunirá pintura, dibujo, escultura y mucho más… Veinticinco expositores de Lorena y de otros lugares expondrán sus obras únicas

Un mercado del arte en el que el buen humor es la única consigna. Pasee entre los diferentes puestos, descubra las obras y creaciones de nuestros talentosos artistas, admire los coches de época y, para los más golosos, coma algo en los restaurantes de la plaza. Todo ello en un ambiente agradable

También puede aprovechar la apertura excepcional de la Galería Têt’de l’Art para descubrir la exposición actual.

Tendrá lugar el domingo 29 de junio, de 10:00 a 18:00 horas, en la plaza Aristide Briand de Forbach.

L’événement Estiv’art Forbach a été mis à jour le 2025-06-17 par FORBACH TOURISME