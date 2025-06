Estiv’Audenge Audenge 3 juillet 2025 07:00

Gironde

Estiv'Audenge Audenge Gironde

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-28

2025-07-03

La Ville d’Audenge et les associations Audengeoises vous proposent un programme d’animations du 3 juillet au 28 août.

Plus de 200 activités gratuites vous attendent.

Seul, en famille, entre amis, petits, grands, venez pratiquer une ou des activités sportives et culturelles en toute convivialité.

De quoi passer cette période estivale en pleine forme !

Du lundi au samedi, venez découvrir et tester une nouvelle discipline sportive (pilates, danses urbaines, beach volley, marche, qi gong, kayak, body karaté, tir à l’arc…) ou une nouvelle activité culturelle (astronomie, nœuds marins, guitare et chant…).

Il y en a pour tous les goûts. .

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

