Estran'ordinaire Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 7 août 2025 10:00

Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 12:00:00

2025-08-07

Partez à la découverte de l’estran breton, cet espace entre terre et mer dévoilé par la marée. Une balade guidée d’environ 2h à 2h30 pour explorer les trésors cachés de la côte algues, coquillages, plantes et histoires du littoral. Chaque sortie est une immersion sensorielle, une rencontre entre nature, savoir et poésie.

Départ au pied de l’Hôtel.

Réservez votre place et laissez-vous guider dans cet univers vivant, entre mer et mémoire où la nature devient votre terrain de jeu. .

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 43 18 47

