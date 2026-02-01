Est’Sete

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Reprises de Georges Brassens, avec Alain (contrebasse) et Alex (guitare-voix)

Est’Sete duo avec Alexterieure guitare chant Alainterieur contrebasse se duo reprend les standards de Georges Brassens depuis 2023 si vous voulez vibrer sur la poésie de George et partager une bonne soirée .Tout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Georges Brassens covers, with Alain (double bass) and Alex (guitar-vocals)

Est?Sete duo with Alexterieure guitar vocals Alainterieur double bass this duo has been covering Georges Brassens standards since 2023 if you want to vibrate to George’s poetry and share a good evening .

L’événement Est’Sete Nilvange a été mis à jour le 2026-02-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME