Est’Sete SARL LE GUEULARD Nilvange Vendredi 20 février, 20h30 10€ 5€

Reprises de Georges Brassens, avec Alain (contrebasse) et Alex (guitare-voix)

Est’Sete duo avec Alexterieure guitare chant Alainterieur contrebasse se duo reprend les standards de Georges Brassens depuis 2023 si vous voulez vibrer sur la poésie de George et partager une bonne soirée .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T22:00:00.000+01:00

info@legueulard.fr https://legueulard.fr/web/estsete-duo-reprises-de-georges-brassens-avec-alain-contrebasse-et-alex-guitare-voix-estsete-duo-avec-alexterieure-guitare-chant-alainterieur-contrebasse-se-duo-reprend-les-standards-de-georg/

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



